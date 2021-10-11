Дочка пілота, який загинув під час аварії літака в Росії, заявила про скарги батька на відмову двигуна

Вона стверджує, що батько доповідав про відмови двигунів керівництву.

Дочка загиблого пілота в катастрофі L-410 в Росії заявила, що у літака, який зазнав катастрофи в Татарстані, раніше також неодноразово відмовляли двигуни.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Мій батько неодноразово скаржився на те, що в польоті двигуни відключаються, відбувається відмова двигуна. Він неодноразово садив літак. Коли я цікавилася, як справи, — відмова двигуна, відмова двигуна", — зауважила вона.

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Співрозмовниця агентства стверджує, що батько доповідав про відмови двигунів керівництву аероклубу, якому належав літак.

Поки ЗМІ не має коментарем керівництва аероклубу з цього приводу.

Після аварії літака вижили лише ті парашутисти, які були в хвостовій частині.

Нагадаємо, що раніше в Мережі опублікували відео і назвали ймовірні причини падіння літака.

Раніше на Камчатці розбився вертоліт ФСБ. В результаті авіакатастрофи загинули всі п'ять членів екіпажу.

Додамо, що в столиці Узбекистану, Ташкенті, вимушено сів літак British Аirways через смерть пасажирки.

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