Дочка Шойгу засвітилася на дороговартісному курорті в ОАЕ (фото)

Донька міністра оборони РФ Сергія Шойгу Ксенія провела новорічні свята в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це свідчить фото, яке опублікував російський депутат Денис Долженко.

6 січня Долженко виклав свою фотографію з пробіжки у Дубаї — він стоїть у майці біля набережної та пляжів. Геолокація - Дубаї. 7 січня в його обліковому записі з'явилося фото з Ксенією Шойгу, з геотегом "Вологда".

Журналісти SOTA, вивчивши цей знімок, дійшли висновку, що цю світлину зробили також у Дубаї — в одному з найшикарніших торгових центрів біля бутіка дороговартісного бренду. ТЦ розташований поруч із Бурдж-Халіфа найвищою і багатоповерховою будівлею у світі.

Фото: SOTA

Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак вже пообіцяв позбавити депутата Вологодської обласної думи Дениса Долженка членства в партії через фотографію з пробіжки. Але сам Долженко заявив, що не є членом "Єдиної Росії", а лише представляє партію в регіональному закзібранні.

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"Ще один наш депутат уже завтра буде позбавлений партквитка. Добігався…" — написав Турчак у своєму телеграм-каналі.

Раніше донька прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова Єлизавета поскаржилася, що через санкції США, які запровадили на російське керівництво за агресію проти України, вона тепер не може подорожувати.

Як повідомляло Міністерство оборони Великої Британі, Сергій Шойгу фактично відсторонений від реального керівництва військами в Україні, а про перебіг війни Путіна інформують оперативні командири, які безпосередньо відповідають за бойові дії. На думку близьких до Генштабу ЗС РФ джерел, Сергій Шойгу ще не відправлений у відставку лише через те, що Путін у скрутний час не хоче міняти міністра оборони. Але наполягають, що щойно буде підібрано іншу кандидатуру, його замінять.

Нагадаємо, дочка Путіна з'їздила до Німеччини на процедуру, яку любить Кім Кардашян.

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