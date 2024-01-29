Донька загиблої жінки особисто зустрілася з її убивцею та поцілувала його (фото)

Вона приїхала до нього довідатися, де поховано рештки її матері.
Жінка, мати якої загинула, зустріла чоловіка, який її вбив, і поцілувала його в обидві щоки під час їхньої емоційної зустрічі.
Про це пише Daily Star.
Даянн Маккей вирушила на Трінідад, щоб зустрітися з убивцею Нізамодіном Хосейном, який відсидів 20 років за ґратами у британській в'язниці за викрадення та вбивство Мюріел Маккей. Даянн вирушила до нього, щоб попросити про додаткову інформацію про останні хвилини життя своєї матері.
Подолавши майже 6500 км, 84-річна Маккей зустрілася з убивцею Хосейном і сказала: "Привіт, це я, Даянн. Я пройшла весь цей шлях, щоб побачити вас". Потім вона поцілувала чоловіка в обличчя.
Було чути, як Хосейн сказав: "Дякую, нехай благословить вас Господь. Радий вас бачити", перш ніж відповісти на поцілунок.
Даянн разом зі своїм сином Марком Даєром зустрілися з чоловіком, щоб обговорити деталі похмурого вбивства Мюріел Маккей 1969 року. Хосейн і його старший брат Артур тримали Мюріел з метою викупу на своїй покинутій фермі у Гартфордширі.
Вимагаючи мільйон фунтів стерлінгів, брати вважали, що викрали дружину Руперта Мердока, який купив таблоїд The Sun.
Але дует випадково націлився на керівника газети Аліка Маккея, викравши Мюріел і прийнявши її за дружину австралійського магната Мердока. Хосейн каже, що вони зрозуміли, що схопили не ту жінку, невдовзі після того, як заштовхали її до багажника свого Volvo.
Даянн Маккей сказала про цю емоційну зустріч: "Я думаю, вам потрібно побачити в Нізамі молоду людину, яка вчинила злочин, а не цього кумедного старого. Ви маєте побачити все це наскрізь. Він був молодий і перебував під сильним впливом свого брата, який був жахливою людиною. Нізам нещодавно прибув до Британії і нікого не знав. Він виконав те, що сказав йому зробити брат".
Відтоді Хосейн розкрив місце, де упокоїлося тіло Мюріел, за допомогою серії відео та дзвінків між убивцею і Даянн, мета яких – спробувати знайти місце з тілом її матері, яку вона сподівається поховати належним чином.
Хосейн розповів їй, що Мюріел знепритомніла і померла, коли дивилася телепередачу про її скорботну сім'ю, коли вони зверталися з проханням повідомити про її місцеперебування. "Я запанікував, – сказав Хосейн, який стверджував, що пізніше виніс її тіло назовні через ворота і повернув ліворуч за сарай до огорожі чи живоплоту. –За пів метра від огорожі – ось де тіло".
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Хосейн запропонував показати місце сім'ї особисто, але міністерство внутрішніх справ відмовилося скасувати його наказ про депортацію.
Нагадаємо, чоловік підпалив мотоцикл сусіда, бо змерз. Таким чином він вирішив зігрітися.
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