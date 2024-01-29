Донька загиблої жінки особисто зустрілася з її убивцею та поцілувала його (фото)

Вона приїхала до нього довідатися, де поховано рештки її матері.

Жінка, мати якої загинула, зустріла чоловіка, який її вбив, і поцілувала його в обидві щоки під час їхньої емоційної зустрічі.

Про це пише Daily Star.

Даянн Маккей вирушила на Трінідад, щоб зустрітися з убивцею Нізамодіном Хосейном, який відсидів 20 років за ґратами у британській в'язниці за викрадення та вбивство Мюріел Маккей. Даянн вирушила до нього, щоб попросити про додаткову інформацію про останні хвилини життя своєї матері.

Подолавши майже 6500 км, 84-річна Маккей зустрілася з убивцею Хосейном і сказала: "Привіт, це я, Даянн. Я пройшла весь цей шлях, щоб побачити вас". Потім вона поцілувала чоловіка в обличчя.

Було чути, як Хосейн сказав: "Дякую, нехай благословить вас Господь. Радий вас бачити", перш ніж відповісти на поцілунок.

Даянн Маккей і Нізамодін Хосейн / Фото: dailystar.co.uk

Даянн разом зі своїм сином Марком Даєром зустрілися з чоловіком, щоб обговорити деталі похмурого вбивства Мюріел Маккей 1969 року. Хосейн і його старший брат Артур тримали Мюріел з метою викупу на своїй покинутій фермі у Гартфордширі.

Вимагаючи мільйон фунтів стерлінгів, брати вважали, що викрали дружину Руперта Мердока, який купив таблоїд The Sun.

Але дует випадково націлився на керівника газети Аліка Маккея, викравши Мюріел і прийнявши її за дружину австралійського магната Мердока. Хосейн каже, що вони зрозуміли, що схопили не ту жінку, невдовзі після того, як заштовхали її до багажника свого Volvo.

Мюріел Маккей / Фото: dailystar.co.uk

Даянн Маккей сказала про цю емоційну зустріч: "Я думаю, вам потрібно побачити в Нізамі молоду людину, яка вчинила злочин, а не цього кумедного старого. Ви маєте побачити все це наскрізь. Він був молодий і перебував під сильним впливом свого брата, який був жахливою людиною. Нізам нещодавно прибув до Британії і нікого не знав. Він виконав те, що сказав йому зробити брат".

Даянн Маккей / Фото: dailystar.co.uk

Відтоді Хосейн розкрив місце, де упокоїлося тіло Мюріел, за допомогою серії відео та дзвінків між убивцею і Даянн, мета яких – спробувати знайти місце з тілом її матері, яку вона сподівається поховати належним чином.

Хосейн розповів їй, що Мюріел знепритомніла і померла, коли дивилася телепередачу про її скорботну сім'ю, коли вони зверталися з проханням повідомити про її місцеперебування. "Я запанікував, – сказав Хосейн, який стверджував, що пізніше виніс її тіло назовні через ворота і повернув ліворуч за сарай до огорожі чи живоплоту. –За пів метра від огорожі – ось де тіло".

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Хосейн запропонував показати місце сім'ї особисто, але міністерство внутрішніх справ відмовилося скасувати його наказ про депортацію.

Нагадаємо, чоловік підпалив мотоцикл сусіда, бо змерз. Таким чином він вирішив зігрітися.

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