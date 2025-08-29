Донька Орбана переїжджає до США: у Мережі це викликало хвилю іронії

Рахель Орбан із чоловіком Іштваном Тіборцем / © Фокус

Донька прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Рахель Орбан разом із чоловіком-мільярдером Іштваном Тіборцем і трьома дітьми вилетіли з Мілана до США. Її переїзд пов’язаний зі вступом до американського університету.

Про це пише Telex.

Цю інформацію першим оприлюднив Петер Мадяр, лідер опозиційної партії «Тиса», який є головним конкурентом Орбана на майбутніх виборах 2026 року. У своєму дописі Мадяр саркастично запитав, чи не є цей від’їзд «частиною плану перемоги» прем’єра. Компанія зятя Орбана «Група BDPST» від коментарів відмовилася.

Допис у Facebook / © Скріншот

Чому це викликало резонанс

Раніше Рахель Орбан вже повідомляла в Instagram, що вступила до американського вишу і планує переїзд. Вона пояснила, що прагне отримати нові знання і досвід, щоб потім застосувати їх в Угорщині.

Проте новина про її від’їзд викликала обурення та іронію в коментарях до посту Мадяра. Особливо з огляду на політичну позицію її батька. Користувачі соціальних мереж пригадали Віктору Орбану його проросійську позицію і висміяли від’їзд до США, натякаючи, що замість «землі свободи» його дочка мала б обрати Росію.

Цей переїзд також суперечить одній з політичних цілей самого Орбана — закликам до угорської діаспори повертатися додому. 2023 року влада навіть запустила спеціальний портал для угорців за кордоном, які думають про повернення. На тлі майбутніх виборів, коли Мадяр становить серйозну загрозу для Орбана, від’їзд старшої дочки прем’єра сприймається багатьма як «знак» щодо перспектив його політичної кар’єри.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито президент України Володимир Зеленський «відкрито погрожував» Будапешту, а тому ця риторика матиме наслідки для двосторонніх відносин.

Мер Будапешта Гергей Корачонь розпорядився, щоб до 24 серпня Ланцюговий міст, один з найвідоміших символів столиці Угорщини, був підсвічений кольорами українського прапора. Цей жест на підтримку України викликав різку критику серед членів керівної партії «Фідес», яку очолює прем’єр Віктор Орбан.