Додаткова допомога Україні від США та запуск ракети з боку КНДР. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- США схвалили додаткову оборонну підтримку для України в розмірі 200 мільйонів доларів на тлі нарощування військ РФ вздовж українських кордонів, заявили в CNN. Читати далі –>
- КНДР випустила невідомий снаряд у бік Японського моря. У Японії та Південній Кореї вважають, що йдеться про балістичну ракету. Читати далі –>
- У США вперше в медицині лікарі успішно пересадили пацієнтові серце генетично модифікованої свині. Читати далі –>
- У найбільшому місті Казахстану Алмати під час "зачисток" затримали 1 237 людей, яких підозрюють в "участі у терористичних атаках, мародерстві та інших злочинах". Читати далі –>
- У Китаї після виявлення 40 випадків захворювання на COVID-19 для 14 мільйонів жителів міста Тяньцзінь запровадили карантин. Читати далі –>