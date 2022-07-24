Додаткове джерело: Євросоюз планує замінити газ із Росії нігерійськими поставками

Європейський Союз розглядає додаткові поставки газу з Нігерії, оскільки блок готується до потенційного скорочення поставок з Росії.

Про це заявив заступник генерального директора енергетичного департаменту Єврокомісії Метью Болдуін, пише Reuters.

Болдуін виступав у Нігерії, де цього тижня провів зустрічі з офіційними особами найбільшого виробника нафти в Африці.

Йому сказали, що Нігерія покращує безпеку в дельті Нігеру та планує знову відкрити Транснігерський трубопровід після серпня, що дасть змогу збільшити експорт газу до Європи.

За словами Болдуіна, ЄС імпортує 14% своїх загальних поставок СПГ з Нігерії, і є потенціал збільшити їх у понад два рази.

Видобуток нафти та газу в Нігерії обмежений через крадіжки та вандалізм щодо трубопроводів, внаслідок чого термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонні працює на 60% потужності.

"Якщо ми зможемо вийти за межі 80%, у цей момент може з'явитися додатковий СПГ, який може бути доступний для спотових вантажів, що йдуть до Європи", - сказав Болдуін.

Європейська комісія заявила в середу, що країни-члени ЄС повинні скоротити споживання газу на 15% від серпня до березня. Такий крок спочатку буде добровільним, але стане обов’язковою, якщо комісія оголосить надзвичайний стан.

Минулого року Нігерія експортувала 23 млрд кубометрів газу до ЄС, але з роками ця цифра зменшується. 2018 року блок купив 36 млрд кубометрів СПГ у Нігерії, сказав Болдуін.

Нагадаємо, Росія відновила постачання газу через "Північний потік-1" після того, як ЄС послабив санкції.

Читайте також: