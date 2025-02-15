Додаткові F-16 та інша зброя: Нідерланди готують нову допомогу Україні

У лютому цього року ця країна вже передала партію винищувачів для Повітряних сил ЗСУ.

Нідерланди готують новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть додаткові винищувачі F-16, дрони, броньовані машини та інша зброя.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в коментарі “24 каналу”.

Він нагадав, що у лютому цього року його країна вже передала партію винищувачів для Повітряних сил ЗСУ, але на цьому військова співпраця не припиниться.

Також читайте Подальша підтримка України: Захід висунув умову Зеленському

“Ми надамо більше F-16. Також ми продовжуємо робити усе, щоб ці винищувачі залишалися боєздатними. Не буду давати подробиці щодо цифр та точної дати постачання. Не хочемо інформувати Путіна”, – сказав Брекельманс.

Окрім того, Нідерланди мають великий план співпраці з Україною щодо дронів та різних інших боєприпасів. Також там передаватимуть більше броньованих машин та різного іншого обладнання.

Нагадаємо, 6 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів.

Читайте також: