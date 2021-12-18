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Доглядала правнуків та вела активне життя: у 135 років померла найстаріша мешканка Китаю (фото)

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Доглядала правнуків та вела активне життя: у 135 років померла найстаріша мешканка Китаю (фото)

агенство Сіньхуа

Місцевість, в якому жила найстаріша мешканка Китаю, відоме як "село довгожителів".

Найстаріша мешканка Китаю, Аліміхан Сейті, померла на 136-му році життя.

Про це повідомило агентство "Сіньхуа".

Зазначається, що найстаріша громадянка Китаю проживала в окрузі Кашгар Сіньцзян-Уйгурського автономного району. Жінка вела досить активний спосіб життя. Вона займалася домашнім господарством, обходилася майже без сторонньої допомоги, робила регулярні прогулянки і навіть допомагала онукам доглядати правнуків.

Відомо, що Аліміхан Сейті народилася 25 червня 1886 року і жила в селищі Кумушерик, де мешкає чимало людей, старших 90 років. В КНР воно відоме  як "село довгожителів".

Тамтешня влада дбає і стежить за тим, щоб у Кумушеріку люди жили довго. Для всіх місцевих жителів, які старші 60 років, щорічно організовують безкоштовне медичне обстеження, надають пільги та індивідуальні ліки.

Нагадаємо, наприкінці листопада на Філіппінах померла Франциска Сусано, якій виповнилося 124 роки.

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