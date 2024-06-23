Договір про стратегічне партнерство між РФ і КНДР: Москва підвищує ставки проти Заходу – Apnews

Під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї пролунав потужний сигнал: у протистоянні зі США та їхніми союзниками через Україну, що наростає, диктатор РФ готовий кинути виклик інтересам Заходу як ніколи раніше.

Про це пише Apnews.

Дії Путіна збільшили занепокоєння у Вашингтоні та Сеулі. Оскільки вони вважають, що Росія отримує від КНДР необхідну зброю для війни проти України й натомість передає Північній Кореї технології та гроші, які збільшать можливості ядерної ракетної програми Пхеньяну.

Диктатор Росії назвав потенційні поставки зброї КНДР відповіддю на те, що союзники по НАТО нададуть Україні зброю більшої дальності для "нападу на Росію". Він прямо заявив, що Москві нічого втрачати і вона готова йти "до кінця" для досягнення своїх цілей в Україні.

Нова угода стала найміцнішим зв'язком між Москвою та Пхеньяном від часів закінчення Холодної війни.

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Проте візит Володимира Путіна до Північної Кореї кинув новий виклик головному союзнику Пхеньяна – Китаю. Потенційно дозволивши Кім Чен Ину підстрахуватися від своїх ставок і зменшити надмірну залежність КНДР від Пекіна.

Як зазначає видання, Китай незадоволений посиленням співпраці між Північною Кореєю та Росією.

"А враховуючи важливість Китаю ще й для Росії – обом сторонам пакту необхідно поводитися обережно з Пекіном", - йдеться у матеріалі.

Китай поки що уникав коментарів щодо нової угоди РФ і КНДР, але багато експертів стверджують, що Пекіну не сподобається втрата впливу на свого сусіда.

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Від тоді, як Путін вторгся до України, Росія стала все більше залежати від Китаю як основного ринку для її експорту енергоносіїв і джерела високотехнологічних технологій перед обличчям західних санкцій. Налагоджуючи оновлені відносини з Пхеньяном, Кремль, швидше за все, діятиме обережно, щоб не розлютити Пекін.

"Чи будуть ці оновлені російсько-північнокорейські відносини безмежними, залежить від Китаю. Пекін суворо прийме до відома заяву Кім Чен Ина про те, що Росія є «найчеснішим другом» Північної Кореї. Незважаючи на ймовірне розширення співпраці у сфері передових військових технологій між Москвою та Пхеньяном, Китай залишається найбільшим економічним партнером Північної Кореї", - сказав експерт Едвард Хауелл з Chatham House.

Нагадаємо, Портников розповів про небезпеку для України та наслідки для США.

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