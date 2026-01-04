«Догрався — отримай»: Білий дім опублікував фото Трампа з провокативним написом на тлі історії з Мадуро

Дональд Трамп / © Instagram/whitehouse

Реклама

Офіційний акаунт Білого дому в соцмережах опублікував чорно-білу світлину президента США Дональда Трампа з великим написом FAFO.

Ця абревіатура походить від англомовного вислову “fuck around and find out” і цензурно це можна перекласти як «Догрався — отримай».

Публікація з’явилася на тлі резонансних подій навколо президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого, за повідомленнями ЗМІ, було затримано та доставлено до США. На цьому тлі зображення сприймається як жорсткий політичний сигнал і демонстрація позиції Вашингтона.

Реклама

На фото Дональд Трамп зображений під час виходу з автомобіля на авіабазі. Чорно-білий стиль та мінімалістичний напис створюють ефект демонстративної сили та попередження для опонентів.

Офіційних пояснень щодо значення публікації Білий дім наразі не надавав. Водночас допис уже викликав активну реакцію користувачів у соцмережах і хвилю обговорень.

Нагадаємо, що Мадуро доставили до Нью-Йорка: президента Венесуели готують до суду.