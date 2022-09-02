Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Доказ цинізму Росії": у Єврокомісії не вірять у несправність "Північного потоку"

Дата публікації
Перегляди
441
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Доказ цинізму Росії": у Єврокомісії не вірять у несправність "Північного потоку"

Фото: Associated Press

Речник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що російська компанія "Газпром" зупинила газопровід "Північний потік" під брехливим приводом.

Це ще одне підтвердження ненадійності "Газпрому" як постачальника.

Про це Мамер написав у Мережі.

"Оголошення "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" під брехливим приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", – йдеться в заяві речника Єврокомісії.

Нагадаємо, 2 вересня "Газпром" заявив, що після проведення регламентних робіт повністю зупиняє газопровід "Північний потік" до моменту усунення всіх зауважень щодо роботи обладнання.

Росія шантажує Європу й призупинила постачання газу

Росія шантажує Європу й призупинила постачання газу

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
441
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація