"Доказ цинізму Росії": у Єврокомісії не вірять у несправність "Північного потоку"

Речник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що російська компанія "Газпром" зупинила газопровід "Північний потік" під брехливим приводом.

Це ще одне підтвердження ненадійності "Газпрому" як постачальника.

Про це Мамер написав у Мережі.

"Оголошення "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" під брехливим приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", – йдеться в заяві речника Єврокомісії.

Нагадаємо, 2 вересня "Газпром" заявив, що після проведення регламентних робіт повністю зупиняє газопровід "Північний потік" до моменту усунення всіх зауважень щодо роботи обладнання.

Росія шантажує Європу й призупинила постачання газу

Читайте також: