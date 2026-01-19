Доходи мільярдерів вийшли на рекордний рівень: скільки Маск заробляє за 4 секунди

Американський мільярдер Ілон Маск / © Associated Press

Поки половина людства бореться зі злиднями, капітал світових мільярдерів досяг захмарних 18,3 трлн дол. Експерти попереджають: концентрація багатства в руках одиниць починає руйнувати демократичні інститути.

Про це повідомило об’єднання благодійних організацій Oxfam у своїй щорічній доповіді. Документ присвячений початку Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

За підсумками 2025 року сукупні статки мільярдерів у світі зросли на 2,5 трлн дол., встановивши новий рекорд.

За даними Oxfam, від березня 2020 року загальне багатство мільярдерів збільшилося на 81% і сягнуло історичного максимуму у 18,3 трлн дол. В організації зазначають, що найбагатша людина світу Ілон Маск заробляє за чотири секунди суму, еквівалентну середньому річному доходу на планеті.

Водночас, як випливає з доповіді, майже половина населення Землі живе в умовах бідності, володіючи лише 0,52% світового багатства, тоді як на один відсоток найбагатших припадає 43,8%.

«Ми живемо в епоху мільярдерів — і це погана новина для світу», — заявила очільниця німецького підрозділу Oxfam Шарлотте Бекер.

Вона наголосила, що особливе занепокоєння викликає перетворення економічної сили надзаможних на політичний вплив, який підриває демократичні інститути.

За словами Бекер, негативні наслідки цього процесу наочно проявляються на прикладі президента США Дональда Трампа, «чия орієнтована на інтереси багатих політика розпалює нерівність».

Нагадаємо, восени 2025 року Маск встановив абсолютний світовий рекорд, ставши першою людиною в історії, чий капітал перевищив позначку у 500 млрд дол. Основним драйвером зростання стали не лише акції Tesla, а й стрімка капіталізація SpaceX та успіхи стартапу xAI. Аналітики прогнозують, що завдяки майбутньому IPO космічної корпорації та розвитку штучного інтелекту Маск може стати першим у світі трильйонером уже найближчим часом.