РФ наростила доходи від нафти / © ТСН.ua

Реклама

Доходи РФ від експорту нафти стрімко зросли та вже повернулися до рівня березня 2022 року. Така динаміка пов’язана з послабленням санкцій з боку США, а також зі зростанням світових цін на енергоносії на тлі напруженої ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

За оцінками аналітиків, протягом останніх трьох тижнів вартість експортованої російської нафти фактично подвоїлася. Якщо на початку року середньодобові доходи становили приблизно 135 млн доларів, то вже у березні цей показник зріс до 270 млн доларів.

Реклама

Хоча країна-агресорка визнає тимчасовість таких надприбутків, вони вже мають відчутний вплив на фінансування військових витрат.

Водночас дані моніторингу суден і портових агентів свідчать про збільшення морського експорту сирої нафти за тиждень до 22 березня. Зокрема, 37 танкерів перевезли 28,5 млн барелів, тоді як тижнем раніше цей показник становив 27,79 млн барелів.

Разом з тим, стабільність постачань залишається невизначеною. На обсяги експорту впливають погодні умови, технічні роботи на терміналах, а також військові атаки. Зокрема, удар України по порту Приморськ може вже найближчим часом призвести до скорочення відвантажень.

Крім того, після відповідного рішення США було відновлено постачання російської нафти до Індії — до рівня 1,14 млн барелів на добу.

Реклама

Раніше повідомлялося, що війна США з Іраном спричинила значно серйозніші потрясіння для світового нафтового ринку, ніж війна Росії проти України.

Ми раніше інформували, що Сили оборони України уразили морський порт у Приморську Ленінградської області Росії, який є одним із найбільших експортних нафтових терміналів на Балтійському морі.