Доки колишня кохана за ґратами: білоруський ексопозиціонер Протасевич одружився

Колишній головний редактор білоруського телеграм-каналу "Nexta" Роман Протасевич одружився.

Дружиною колишнього опозиціонера стала не Софія Сапега, разом з якою Протасевича затримали у Мінську майже рік тому.

Про це повідомив російський блогер Рустем Адагамов.

"Колишній білоруський опозиціонер Роман Протасевич одружився зі своєю новою обраницею, яку він знайшов замість Софії Сапеги, відправленої Лукашенком до табору на шість років", - написав блогер та опублікував світлину з РАЦСу.

Варто зазначити, що на фото Протасевич цілує дівчину, обличчя якої заблюрене. Невідоме також і ім'я його нової обраниці.

❌ Бывший белорусский оппозиционер Роман Протасевич женился на своей новой избраннице, которую он нашел взамен Софье Сапеге, отправленной Лукашенко в лагерь на шесть лет. pic.twitter.com/HJKcVDenXD — Рустем Адагамов (@adagamov) May 9, 2022

За словами Адагамова, сам Протасевич заявив, що з колишньою дівчиною – Софією Сапегою, яку днями засудили до 6 років ув'язнення, його більше нічого не пов'язує.

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Нагадаємо, минулого року Протасевича та Сапегу зняли з рейсу Ryanair, борт примусово посадили у Мінську.

У Мінську 23 травня 2021 року посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич. Опозиціонера відразу ж затримали .

. Дівчину Протасевича Софію Сапегу затримали разом з ним і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

7 липня Протасевич під домашнім арештом раптово почав спілкуватися в Twitter. Журналіст зазначив, що потроху повертається до життя в Інтернеті. Він повідомив, що пише повідомлення сам і без нагляду. Він повідомив, що перебуває під домашнім арештом в будинку за містом зі своєю дівчиною.