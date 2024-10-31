"Доктор Смерть" створює нову "капсулу самогубця": попередню вилучили через сліди задушення

Творець "капсули самогубця" Sarco будує нову, щоб він міг продовжувати здійснювати подальші асистовані самогубства.

Про це повідомляє Daily Mail.

Доктор Філіп Нічке, якого прозвали "Доктором Смерть", пообіцяв виготовити новий моторошний пристрій після того, як швейцарська поліція вилучила оригінал, продовжуючи розслідувати смерть американки.

64-річна американка померла всередині капсули, яка була розташована в лісовій місцевості Мерісхаузен, Швейцарія, 23 вересня. Вона активувала пристрій, який наповнив камеру газоподібним азотом, що призвело до смертельного випадку гіпоксії після натискання кнопки зсередини.

Однак зараз поліція розглядає можливість кримінального злочину після того, як вона була знайдена зі слідами задушення.

Нічке, засновник евтаназійної групи Exit International, використовуватиме нідерландський 3D-принтер для виготовлення нової машини і має намір використовувати її в країні за межами Швейцарії.

Колишній лікар-терапевт з Австралії живе в Нідерландах і розповів, що йому доведеться знову починати все з нуля: "Зараз у нас немає жодного пристрою для використання, тому, поки що я перебуваю в Нідерландах – а я буду тут в осяжному майбутньому – ми почали друкувати ще один. Щойно ми його надрукуємо, я думаю, ми зможемо спланувати певну форму використання пристрою, і у нас є декілька стратегій, які ми детально розглядаємо, але які не пов'язані з невизначеністю у Швейцарії".

Філіп Нічке / Фото: Getty Images

Співробітник кампанії, який надавав допомогу американці, доктор Флоріан Віллет, був заарештований у лісі, де було знайдено жінку в капсулі. Кажуть, що він був єдиною людиною, яка була поруч з матір'ю двох дітей під час її смерті.

Нічке вирішив запустити капсулу Sarco у Швейцарії, оскільки це єдина країна, де люди можуть отримати допомогу, щоб припинити своє життя. За швейцарським законодавством, лікарі не зобов'язані проводити цю процедуру і можуть допомогти людині піти з життя, якщо вони діють "безкорисливо".

Капсула Sarco / Фото: Getty Images

Між Exit International та організацією доктора Віллета The Last Resort близько 120 людей з усього світу сподіваються використати Sarco для того, щоб покінчити з життям.

Нагадаємо, розкрито останнє повідомлення із семи слів, яке чують люди перед смертю у "капсулі самогубця". Щойно процес почнеться, його не можна буде зупинити.

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