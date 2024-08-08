Dolce & Gabbana випустив парфуми для собак: запах, вартість та реакція ветеринарів

Компанія стверджує, що це безпечна косметика для домашніх тварин.

Італійський модний бренд Dolce & Gabbana штурмує світ парфумерії для собак з Fefé, який змусить псів "пахнути на мільйон доларів".

Про це пише Oddity Central.

Парфуми Fefé за ціною 99 євро за 100 мл випускається в "гладкому зеленому лакованому скляному флаконі, прикрашеному яскраво червоним металевим ковпачком та дорогоцінною лапою, вкритою 24-каратним золотом".

Що стосується запаху, він містить "теплі ноти іланг-ілангу, чисті відтінки мускусу та деревно-вершкові відтінки сандалового дерева". Натхненний "безумовною любов'ю" засновника D&G Доменіко Дольче до свого вірного собаки Фефе, новий дизайнерський парфум для собак — це безпечна косметика для домашніх тварин, сертифікована, схвалена ветеринарами, протестована на безпеку та "приємна собакам".

Парфуми для собак / Фото: dolcegabbana.com

"Розпиліть Fefé на руки або на щітку і продовжуйте терти або розчісувати шерсть собаки від середини тіла до хвоста, щоб подарувати їй момент ароматних пустощів", - йдеться на сайті Dolce & Gabbana.

Новини про вторгнення Dolce & Gabbana в індустрію туалетного приладдя для собак отримали деяку критику з боку ветеринарів, попри заяви компанії про те, що Fefé не містить спирту та повністю безпечний для собак. Ціна дизайнерського парфуму — один із найсильніших пунктів суперечки, і деякі експерти з тварин стверджують, що розчаровує той факт, що такий продукт випускається в той час, коли багато людей зазнають економічних труднощів.

"Парфуми для собак з ароматами іланг-ілангу та сандалового дерева — марна трата грошей, яка може дратувати собак", — сказав один ветеринар.

Парфуми для собак / Фото: dolcegabbana.com

"Нюх у собак настільки розвинений, що вони все одно зможуть відчути природний запах одне одного, навіть якщо користуються парфумами", — пояснив Фабіан Ріверс, посол з питань благополуччя Королівського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA). "Але я не здивуюся, якщо виявлю, що собаки відволікаються або дратуються від запаху парфумів".

Нагадаємо, собака підпалив будинок, пожувавши батарею. На щастя, ані люди, ані тварини не постраждали.

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