Долетіли аж до Сибіру: українські дрони паралізували роботу найбільшого НПЗ Росії

Зупинка Омського НПЗ гарантує росіянам дефіцит пального

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Найбільший російський нафтопереробний завод в Омську повністю зупинив переробку сировини після успішної атаки українських безпілотників глибоко в Сибіру. Цей удар в понеділок, 06 липня, став однією з найбільш далекобійних операцій України за всі роки повномасштабної війни та неодмінно спровокує масштабний дефіцит пального по всій території країни-агресорки.

Про це пише Reuters.

Наслідки атаки та пошкодження установок

Під час повітряної атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яка суттєво пошкодила головну установку первинної переробки нафти під назвою CDU-10. Це критично важливе обладнання забезпечувало близько 38% загальної виробничої потужності заводу та щодобово обробляла понад 24 тисячі тонн сировини. Через ці руйнування Омський НПЗ уже з вівторка, 7 липня, офіційно припинив продаж бензину та дизельного пального на Міжнародній товарно-сировинній біржі в Санкт-Петербурзі.

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Окрім того, джерела в галузі повідомили про вимушену зупинку ще однієї сучасної установки первинної переробки CDU-11, яку ввели в експлуатацію лише 2023 року. Хоча цей об’єкт не зазнав прямого влучання безпілотника, потужні вибухи серйозно пошкодили мережеві з’єднання, необхідні для його безпечного та безперебійного функціонування. Ця зупинена установка здатна обробляти ще 24 тисячі тонн нафти на день, проте місцеві спеціалісти сподіваються відновити її роботу найближчим часом.

Офіційна реакція та спроби відновлення

Представник президента РФ в Сибіру Анатолій Серишев підтвердив факт пошкодження інфраструктури, проте відмовився розкривати деталі впливу на виробництво. За словами російського посадовця, під час інциденту ніхто з персоналу підприємства не постраждав, а спеціальні служби вже організували ремонтні роботи.

Водночас компанія «Газпром нєфть», яка є безпосереднім власником цього стратегічного сибірського заводу, наразі категорично утримується від будь-яких публічних коментарів щодо ситуації. Для часткового покриття колосальних збитків керівництво має теоретичну можливість перезапустити дві старі законсервовані установки CDU-7 та CDU-8 із загальною потужністю 20 тисяч тонн.

За даними профільних експертів, цей сибірський гігант є найпотужнішим виробником бензину в країні: лише за 2024 рік він переробив 22 мільйони тонн нафти. Раптова зупинка такого масштабного підприємства, яке щороку видавало мільйони тонн готового пального, стане серйозним ударом по всій російській логістиці.

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Нагадаємо, в ISW зазначили, що удар по омському НПЗ — це найвіддаленіша атака українських дронів від початку повномасштабної війни. Уражене Обрана ціль розташованай за 2500 кілометрів від кордону з Україною.

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