Доля Європи більше не в її руках: чому ЄС не може завадити Трампу нав’язати Києву "поганий мир"

Європейські лідери зіткнулися з новою суворою реальністю: президент США Дональд Трамп, більше не прислухається до їхньої думки. Ця ізоляція настала в найгірший момент, коли Вашингтон готується просувати суперечливий план завершення війни в Україні.

Про те, чому Європа опинилася «за бортом» прийняття рішень, пише Time.

«Неприйнятна капітуляція»

За даними видання, мирна пропозиція Трампа виглядає для європейців як «неприйнятна капітуляція» перед Володимиром Путіним. План передбачає:

передавання Росії навіть більше українських територій, ніж вона окупує зараз;

фактичне переписування Конституції України;

заборону на вступ до НАТО в обмін на «туманні гарантії безпеки».

Для України та її союзників такий сценарій є абсолютно неприйнятним. Проте Трамп фактично усунув європейців від мирного процесу та веде переговори з Кремлем «через їхні голови».

Трамп: «Європа говорить забагато»

Спроби лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини скоординувати дії та протистояти тиску США поки не дають результату. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обережно висловив скептицизм щодо деталей американського плану, але відповідь Трампа була різкою.

В інтерв’ю Politico президент США звинуватив Європу в тому, що вона «говорить забагато», але нічого не робить. Він також заявив, що Путін має «перевагу», а Зеленському час «почати приймати речі такими, як вони є».

«Ці заяви болючі для Європи… Континент виглядає повністю виключеним із процесу прийняття рішень щодо власного майбутнього у найбурхливіший період своєї післявоєнної історії», — йдеться у статті.

Безпорадність союзників

Time зазначає, що Європа майже нічого не може вдіяти, щоб натиснути на Трампа. Попри збільшення витрат на оборону, країни ЄС залишаються критично залежними від безпекової парасольки США.

Америка перевершує всіх союзників по НАТО за кількістю зброї, технологіями та якістю розвідки. Без американських розвідданих та обладнання Україні буде набагато важче захищатися, навіть якщо Європа знайде гроші на фінансування Києва.

«Це жахливі часи для Європи… Доля континенту більше не в його власних руках», — підсумовує видання.

Нагадаємо, у середу, 10 грудня, лідери Франції, Німеччини та Великої Британії обговорили з Трампом спільні зусилля для завершення війни в Україні. В адміністрації французького президента повідомили, що інтенсивна робота над узгодженням позицій щодо мирного плану для України буде продовжена найближчими днями.