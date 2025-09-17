Долітався: в Польщі депортують 21-річного українця за політ дрона

Польща висилає українця, який запустив дрон над урядовими будівлями / © Gov.pl

Польща депортує 21-річного українця за запуск дрона над урядовими будівлями та заборонить йому в’їзд до Шенгенської зони на 5 років.

Про це передає Polsat News.

21-річний українець, який легально проживав у Польщі вісім років, та 17-річна білоруска керували дроном над палацом Бельведер (одна з резиденцій польських президентів) та сусідніми урядовими будівлями. Політ відбувся у межах забороненої для безпілотних літальних апаратів зони.

Інцидент швидко помітили співробітники Служби державної охорони, які нейтралізували дрон і затримали пару в сусідньому парку. Прем’єр-міністр Дональд Туск спочатку оголосив про затримання двох громадян Білорусі на платформі X.

Зрештою, було підтверджено, що оператором дрона був українець, а білоруска лише супроводжувала його. Дрон було вилучено як доказ. Польські равоохоронні органи, включаючи Агентство внутрішньої безпеки, почали розслідувати записи та наміри злочинців. Жодних доказів шпигунства чи замовлення від іноземних розвідок знайдено не було. ABW виключило будь-які зв’язки з ворожими організаціями.

«Ми заперечуємо чутки про те, що це якась масштабна шпигунська операція. На цьому етапі ніхто не може точно сказати. Це молоді люди. Можливо, це була недбалість, можливо, незнання, можливо, вони хотіли зняти фільм тут, над парком Лазенки», — пояснив Яцек Добжинський, речник координатора спецслужб.

Тим не менш, українець не уникне покарання. Його звинуватили у порушенні правил повітряного руху, що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Він добровільно визнав себе винним і сплатив штраф у розмірі 4000 злотих. Його передали Прикордонній службі з проханням про депортацію. 17-річну білоруску допитали і відпустили.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.