"Долю України вирішуватиме Угорщина": Орбан сказав, яка роль призначена нашій країні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у суботу, 22 лютого, заявив, що від його країни залежить, чи стане Україна членом Європейського союзу.

Про це пише The Washington Post.

Виступаючи в Будапешті зі щорічною промовою перед вузьким колом членів та прихильників партії, Орбан заявив, що Україна була і буде "буферною зоною" між Росією та країнами НАТО. Автори статті зазначають, що ці висловлювання свідчать про посилення ворожої позиції Орбана щодо України.

"Проти волі Угорщини та угорців Україна ніколи не стане членом Європейського Союзу. А вступ України знищить угорських фермерів. І не лише їх, а й усю угорську національну економіку", – заявив Орбан.

Орбан, який вважається найближчим "другом Путіна" в Європі, був головною перешкодою у зусиллях ЄС щодо надання допомоги Україні у війні. Він часто критикував та погрожував накласти вето на санкції ЄС проти Росії, але зрештою завжди голосував за них, зазначає видання.

У своїй суботній промові угорський прем'єр також поставив під сумнів державність України, заявивши, що Росія розпочала війну "навіть не через Україну, а через територію під назвою Україна", яка раніше була буферною зоною між НАТО і РФ, а тепер опинилася під впливом НАТО.

"Україна або те, що від неї залишиться, знову стане буферною зоною. Вона ніколи не стане членом НАТО", — заявив Віктор Орбан.

Нагадаємо, Орбан зробив заяву про завершення війни Росії проти України. На його думку, це може статися раніше, ніж за півроку. Скандальний політик вважає, що Трамп може дуже швидко припинити війну.

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