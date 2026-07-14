Домен Telegram заблокували у всьому світі: що буде із популярним месенджером

Telegram / © pixabay.com

Реклама

Оператор доменної зони .me заблокував по всьому світу домен t.me, внаслідок чого короткі посилання Telegram на цьому домені перестали відкриватися і спричинили тимчасові збої у роботі популярного месенджера.

Про це повідомляє Domain Name Wire.

Після блокування домену користувачі платформи не можуть відкривати посилання на канали, групи, профілі, окремі дописи та запрошення Telegram, які містять домен t.me.

Реклама

.me — це доменне ім’я країни для Чорногорії. Чому вона вирішила заблокувати цей домен — наразі невідомо.

Збої у роботі Telegram

За даними видання, блокування t.me призвело до збоїв у роботі Telegram, але через певний час платформа відновила всі функції.

Наразі Telegram використовує стару адресу telegram.me для посилань на канали, профілі та дописи. Цей домен був telegram.me ще з 2014 року, а короткий домен t.me замінив його наприкінці 2016 року. Тепер він повернувся знову.

Чи працює месенджер

Станом на 14 липня популярний месенджер Telegram працює без перебоїв. Користувачі можуть надсилати й отримувати повідомлення та здійснювати інші дії у застосунку.

Реклама

Нагадаємо, що у популярних соцмережах стався масштабний збій. Користувачі найбільше скаржаться на повну недоступність платформ.

Новини партнерів