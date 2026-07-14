- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 598
- Час на прочитання
- 1 хв
Домен Telegram заблокували у всьому світі: що буде із популярним месенджером
Блокування домену призвело до короткотривалих збоїв у роботі Telegram. Станом на 14 липня популярний месенджер працює.
Оператор доменної зони .me заблокував по всьому світу домен t.me, внаслідок чого короткі посилання Telegram на цьому домені перестали відкриватися і спричинили тимчасові збої у роботі популярного месенджера.
Про це повідомляє Domain Name Wire.
Після блокування домену користувачі платформи не можуть відкривати посилання на канали, групи, профілі, окремі дописи та запрошення Telegram, які містять домен t.me.
.me — це доменне ім’я країни для Чорногорії. Чому вона вирішила заблокувати цей домен — наразі невідомо.
Збої у роботі Telegram
За даними видання, блокування t.me призвело до збоїв у роботі Telegram, але через певний час платформа відновила всі функції.
Наразі Telegram використовує стару адресу telegram.me для посилань на канали, профілі та дописи. Цей домен був telegram.me ще з 2014 року, а короткий домен t.me замінив його наприкінці 2016 року. Тепер він повернувся знову.
Чи працює месенджер
Станом на 14 липня популярний месенджер Telegram працює без перебоїв. Користувачі можуть надсилати й отримувати повідомлення та здійснювати інші дії у застосунку.
Нагадаємо, що у популярних соцмережах стався масштабний збій. Користувачі найбільше скаржаться на повну недоступність платформ.