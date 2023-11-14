Заповідник не тільки захистить тварин, але й допоможе в боротьбі з кліматичною кризою.

Карибський острів Домініка створює першу в світі морську охоронну територію для однієї з найбільших тварин на Землі - кашалота, який перебуває під загрозою зникнення.

Про це пише The Guardian,

Майже 800 квадратних кілометрів королівських блакитних вод на західній стороні острівної держави, які служать ключовими місцями годування та годівлі, буде визначено як заповідник, оголосив уряд країни у понеділок.

"Ми хочемо переконатися, що ці величні та надзвичайно розумні тварини захищені від шкоди, і продовжувати підтримувати наші води та наш клімат здоровими", — заявив прем’єр-міністр Домініки Рузвельт Скерріт у заяві.

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Вчені кажуть, що заповідник не тільки захистить тварин, але й допоможе в боротьбі з кліматичною кризою.

Кашалоти випорожнюються біля поверхні, оскільки вони вимикають нежиттєво важливі функції, коли занурюються на глибину до 3 000 метрів. У результаті багаті поживними речовинами кали залишаються вздовж поверхні океану та створюють цвітіння планктону, який захоплює вуглекислий газ в атмосфері та тягне його на дно океану, коли гине.

Вважається, що кашалоти в Домініці випорожнюються більше, ніж кити в інших місцях, сказав Шейн Геро, китовий біолог і засновник Dominica Sperm Whale Project, дослідницької програми, зосередженої на кашалотах у східному Карибському морі.

"У деяких аспектах кашалоти борються зі зміною клімату від нашого імені", — сказав Геро в інтерв’ю.

За оцінками вчених, у водах, що оточують Домініку, мешкає менше 500 кашалотів, які є частиною популяції, яка переміщується вздовж ланцюга Малих Антильських островів, пливучи на південь до Сент-Вінсента та на північ до Гваделупи. На відміну від кашалотів в інших частинах світу, ті, що живуть у східній частині Карибського басейну, не подорожують дуже далеко, сказав Геро.

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Він зазначив, що кашалоти — це матрилінійне суспільство, де молоді самці в якийсь момент свого життя залишають океани та змінюють їх. Як наслідок, захист виду є ключовим, особливо якщо народжується мало нових, сказав він.

"Одне немовля, яке заплуталося, може означати кінець сім’ї", – сказав він.

Зазначимо, що кашалоти можуть народжувати одне дитинча кожні п'ять-сім років.

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