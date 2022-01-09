Домінує РФ: США вимагають від Казахстану роз'яснень, навіщо знадобилася допомога ОДКБ

Миротворчі сили прибули до країни 6 січня.

У Білому домі запросили роз'яснення у Казахстану, чому країна звернулася до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) через заворушення в країні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на держсекретар США Ентоні Блінкена.

"У нас є запитання, чому вони звернулися до цієї організації, де домінує Росія", - сказав держсекретар.

Блінкен наголосив, що влада країни повинна самостійно і головне мирно справлятися з викликами, з якими вона стикається, захищати інститути держави та правопорядку.

"Ми просимо роз'яснень з цього приводу. Але що зараз необхідно, так це те, щоб усе це було вирішено мирним шляхом, з повагою до прав тих, хто намагається зробити так, щоб їхні голоси були почуті", - сказав держсекретар Сполучених Штатів.

Нагадаємо, кілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

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