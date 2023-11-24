Дональд Трамп похизувався своєю дружбою з Путіним та Кім Чен Ином (відео)

Експрезиденит США Дональд Трамп опублікував агітаційний відеоролик, в якому похизувався своєю “дружбою” з Путіним та Кім Чен Ином.

Про це пише “Обозреватель”.

Так, 45 президент США Дональд Трамп у ході передвиборчої компанії оприлюднив відео, в якому похизувався своїми зв’язками з російським та північнокорейським диктаторами. У відео він не забув у негативному контексті згадати і про президента Джо Байдена.

Агітаційне відео зараз шириться соцмережами. Трамп демонструє у ньому свої “виняткові досягнення” у зовнішній політиці та тисне руки Путіну та Кім Чен Ину.

У якості позитивної ілюстрації він показав ціни на пальне в країни за своєї каденції. А наприкінці відео він додав підбірку комічних моментів з нинішнім главою Білого дому та додав надпис: "Ми пішли від цього, до цього".

Дональд Трамп похизувався своєю дружбою з Путіним та Кім Чен Ином

Нагадаємо, що Конгрес США може нарешті схвалити пакет допомоги для України в середині грудня.

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