Дональд Трамп удруге прибув до Великої Британії

Президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією прибув до Лондона з історичним другим державним візитом. В аеропорту Станстед його зустріли британські урядовці та почесна варта.

Програмою візиту передбачено низку урочистих подій: вечерю у Вінфілд-Хаусі, офіційній резиденції посла США, а також прийом у Віндзорському замку. Там американського президента вітатимуть король Карл III та королева Камілла.

Головною подією стане підписання угоди про інвестиції на понад 40 мільярдів доларів у сферу штучного інтелекту, хмарних сервісів, квантових технологій та ядерної енергетики. Велика Британія розглядає цей пакт як шанс посилити економіку та залучити стратегічні капіталовкладення.

У Трамп також проведе переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Очікується, що сторони обговорять питання безпеки — від російської агресії проти України до ситуації на Близькому Сході.

Втім, візит не обійшовся без протестів. У Віндзорі противники Трампа влаштували акцію із використанням світлових проєкцій, а поліція заарештувала кількох активістів.

