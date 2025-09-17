ТСН у соціальних мережах

Дональд Трамп удруге прибув до Великої Британії

Президент США Дональд Трамп розпочав другий державний візит до Великої Британії. Програмою передбачені зустріч із королем Карлом III, переговори з прем’єром Кіром Стармером та підписання масштабної угоди про інвестиції у технології.

Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією прибув до Лондона з історичним другим державним візитом. В аеропорту Станстед його зустріли британські урядовці та почесна варта.

Про це пишуть CNN, Reuters

Програмою візиту передбачено низку урочистих подій: вечерю у Вінфілд-Хаусі, офіційній резиденції посла США, а також прийом у Віндзорському замку. Там американського президента вітатимуть король Карл III та королева Камілла.

Головною подією стане підписання угоди про інвестиції на понад 40 мільярдів доларів у сферу штучного інтелекту, хмарних сервісів, квантових технологій та ядерної енергетики. Велика Британія розглядає цей пакт як шанс посилити економіку та залучити стратегічні капіталовкладення.

У Трамп також проведе переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Очікується, що сторони обговорять питання безпеки — від російської агресії проти України до ситуації на Близькому Сході.

Втім, візит не обійшовся без протестів. У Віндзорі противники Трампа влаштували акцію із використанням світлових проєкцій, а поліція заарештувала кількох активістів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп відповів, чи буде присутній на ймовірній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

