Дональда Туска обрали премʼєром Польщі: скільки голосів віддали за нього

Дональда Туска обрали премʼєром Польщі. За нього проголосували 248 осіб, а "проти" — 201, жоден з депутатів не утримався.

Про це йдеться в повідомленні RMF.

Тож новим прем'єр-міністром Польщі став Дональд Туск. Сейм висловив лідеру "Громадянської платформи" вотум довіри.

Раніше уряд прем'єр-міністра Матеуша Моравецького не отримав вотум довіри. Лише 187 депутатів від ПіС (партія "Право і справедливість" — ред.), присутніх у залі, і три депутати з групи "Кукіз'15" висловилися "за".

Тим часом новий польський уряд має значно змінити політику щодо України, але не у контексті цілей, які залишаються незмінними, а способами побудови відносин. Як заявив заступник голови комісії Сейму у закордонних справах, депутат від партії “Польща 2050” Павел Залевський, Польща відбудовуватиме свою позицію в ЄС і НАТО, аби мати більші можливості впливу. Завдяки більшій активності в ЄС, за словами політика, Польща буде ще більш привабливим партнером для України.

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