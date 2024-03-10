"Донести базові речі": посол України в Ватикані зустрінеться з Папою Римським

Українська сторона постійно працює над тим, щоб запросити понтифіка до України.
Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш проведе зустріч з Папою Римським Франциском, на якій обговорить з понтифіком його скандальну заяву щодо російської агресії проти України.
Про це Юраш розповів у коментарі Радіо Свобода.
Він зазначив, що до Папи потрібно донести кілька моментів, які є базовими.
"Звертатись варто не до України, а до Росії. Україна є жертвою. Україна це держава яка не може прийняти у жодному разі прийняти модель цього підняття "білого прапора", бо це дня нас є питання життя і смерті, для нашої ідентичності. Ми будемо вчергове пояснювати, говорити з папою Римським про ці всі речі", - сказав посол.
Крім того, він заявив, що українська сторона постійно працює над тим, щоб запросити понтифіка до України, а "нещодавні заяви виражають не позицію Ватикану, а особисті погляди папи".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова УГКЦ відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" та перемовини з РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що президент Латвії прокоментував скандальну заяву Папи Римського.
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