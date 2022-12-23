Донька Чінгісхана: в російському місті встановили дивну “Снігуроньку” (фото)

Крижана скульптура “онучки Діда Мороза” в місті російських нафтовиків Нижньовартовську викликала подив та обурення місцевих мешканців.

В сибірському місті Нижньовартовську Тюменської області РФ на площі Нафтовиків до новорічних свят встановили крижані та снігові скульптури за мотивами казок Павла Бажова. Прикраси вийшли, м’яко кажучи, специфічними. Особливо вразила місцевих мешканців товста та сурова Снігуронька, яку в соцмережах називають “дідом снігуром”, а через монгольський розріз очей — “донькою Чінгісхана”.

Як повідомив сайт “Подъем”, уся скульптурна композиція стала місцевій владі в 10 млн рублів (приблизно 75 тисяч доларів).

Тим часом у місцевих пабліках пишуть, що гроші були викинуті намарне, оскільки скульптури більше лякають дітей, ніж зачаровують. Дехто зауважив схожість рис обличчя “Снігуроньки” з мером міста Дмитром Кощенком.

“Дід Снігур", "Снігуронька-Халк", "Снігуронька в тренажерці перестаралася, протеїну переїла", "Сувора сибірська Снігуронька", "Снігуронька-самурай", - такими фразами відреагували на появу цієї казкової героїні місцеві користувачі соцмереж.

Нижневартовск. Какой год, такая и Снегурочка. pic.twitter.com/fWVKctVoET — СКРЕПИНА В. И. новогойдная (@baba_skrepa) December 23, 2022

Тим часом у мерії Нижньовартовська порадили не поспішати з критикою, оскільки офіційне відкриття містечка відбудеться 24 грудня, тому поки що рано говорити про “кринжовість” фігур.

“Підрядник ще не надав замовнику роботу як закінчену, тож давайте почекаємо трохи з оцінками з боку міста”, - відреагували місцеві чиновники.

Що саме повинно змінитися у фігурі Снігуроньки до завтра, наразі невідомо. За сибірських морозів навряд чи вона встигне розтанути.

Нагадаємо, російське місто Чита в Сибіру святкує Різдво та Новий рік із крижаними статуями, на яких зображені солдати з автоматами Калашникова в руках.

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