Донька Келлога обурилася червоною доріжкою для Путіна та вимагає покарання

Путін та Дональд Трамп

Реклама

Донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Меган Моббс виступила з жорсткою заявою щодо церемонії зустрічі російського диктатора Путіна на Алясці.

Вона обурилася тим, що до участі у протоколі залучили американських військовослужбовців.

«Американських солдатів у формі не слід було використовувати для розстелення червоної доріжки для одного з наших головних супротивників. Крапка», — написала Моббс у соцмережі X.

Реклама

Вона наголосила, що це було «жахливе рішення», і додала, що ті, хто ухвалив таке рішення, мають бути притягнуті до відповідальності.

Як відомо, 15 серпня президент США Дональд Трамп особисто зустрів Путіна після його прибуття на Аляску. Перед російським диктатором розстелили червону доріжку, а після церемонії лідери сіли у лімузин Трампа та вирушили на місце переговорів.

Раніше повідомлялося, що речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що переговори на Алясці завершили ізоляцію Москви.

Ми раніше інформували, що під час саміту на Алясці США Україну «не продали», проте очільник РФ Путін все ж отримав максимальну вигоду від цієї зустрічі.