Донька Кім Чен Ина вперше відвідала мавзолей: зростають чутки про її наступництво

Візит Чжу Е до мавзолею Кумсусан з батьком / © Associated Press

Реклама

Донька лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Чжу Е, здійснила свій перший публічний візит до мавзолею Кумсусан, супроводжуючи батьків. Її появи в підживлюють інформацію, що вона може стати наступницею свого батька.

Про це повідомляє Reuters.

Хон Мін, експерт із КНДР із Корейського інституту національного об’єднання, вважає, що Північна Корея створює образ «стабільної сім’ї» Кіма, показуючи його дружину і доньку разом із ним на важливих заходах.

Реклама

«Практично неможливо публічно призначити Кім Чжу Е, якій, як вважається, щойно виповнилося 13 років, спадкоємицею, оскільки вона ще навіть не досягла віку, який дає змогу вступити до Робочої партії», — вказав експерт.

Водночас автори зазначають, що в останні три роки Чжу Е дедалі частіше з’являється в державних ЗМІ КНДР, що підживлює припущення аналітиків і південнокорейської розвідки про те, що вона може стати наступницею Кім Чен Ина.

Нагадаємо, Кім Чжу Е дебютувала на публіці в листопаді 2022 року, відвідавши випробування ракети разом зі своїм батьком, і від того часу її неодноразово бачили поруч із ним як на військових, так і на цивільних заходах.

У грудні 2023 року вони відвідали запуск міжконтинентальної балістичної твердопаливної ракети «Хвасон-18», найдосконалішої ракети дальньої дії в арсеналі країни.

Реклама

Дівчинка також була поряд із Кімом під час запуску розвідувального супутника «Малліген-1» у листопаді того ж року. Пхеньян заявив, що цей супутник дозволить Кім Чен Ину побачити Білий дім.

У лютому 2023 року Radio Free Asia повідомило, що уряд Північної Кореї наказав усім громадянам з ім’ям Кім Чжу Е змінити його, що, за його словами, є стандартною практикою щодо правлячої династії.