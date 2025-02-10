Донька Кіта Келлога підтримує Україну: опікується добровольцями та передає ліки

Меган Моббс у соцмережах нарікала, що "допомога Україні сповільнилася через слабке лідерство Байдена".

Фонд R.T. Weatherman Foundation, який очолює Меган Моббс, донька спецпредставника Трампа Кіта Келлога, постачає Україні гуманітарну допомогу та опікується американськими добровольцями.

Про це повідомило видання Washington Post.

Завдяки цьому фонду було створено логістичний центр на румунсько-українському кордоні, через який відбувається постачання ліків, медичних товарів та іншої гуманітарної допомоги.

Окрім того, фонд допомагає евакуювати до медичного центру в Німеччині американських військових-добровольців, які воюють в Україні, а також репатріює тіла загиблих у боях американців.

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Свою позицію щодо війни в Україні Моббс нещодавно висловила у своєму дописі у мережі Х, коли назвала “великою брехнею поганих діячів” твердження про те, що у світі немає нічого гідного, щоб боротися і вмирати.

“Мир будь-якою ціною — це не мир, це капітуляція, замаскована як чеснота. Справжній мир вимагає сили, жертв і готовності захищати те, що є правильним, навіть коли це дорого", - написала вона.

Раніше Моббс у соцмережах нарікала, що "допомога Україні сповільнилася через слабке лідерство Байдена і дисфункцію в Міністерстві оборони".

У виданні зауважили, що "немає жодних гарантій, що батько [Кіт Келлог] завжди погоджується з дочкою, і навпаки".

Однак, саме фонд R.T. Weatherman координував і спонсорував поїздку Келлога в Україну в січні 2023 року. Після тієї поїздки теперішній спецпредставник Трампа закликав Сенат "забезпечити Україну військовим озброєнням, необхідним для перемоги над російською армією та запровадити суворі заходи відповідальності за цю військову допомогу".

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну наступного тижня. Ймовірною датою візиту називають 20 лютого.

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