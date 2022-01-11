Донька Назарбаєва вивела з Казахстану $300 млн: купила дім і літак - The Telegraph

Кошти "стало небезпечно тримати на батьківщині".

Молодша донька експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва - Алія - вивела з країни понад $300 млн особистих статків.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 січня.

Британське видання The Telegraph пише, що на ці кошти вона придбала в Лондоні дім за $11,6 млн, приватний літак Challenger Bombardier вартістю $25 млн, а також 51% акцій швейцарського банку.

Про це стало відомо через суперечку Алії Назарбаєвої з двома колишніми фінансовими керівниками. На Маліка Ішмуратова та Дениса Короткова-Когановича вона подала до суду за шахрайство. Тоді і з'ясувалось: ще 2006 року вона вивезла кошти, які, цитуючи судові документи, "стало небезпечно тримати на батьківщині".

Молодша донька Назарбаєва вивезла з Казахстану шалені гроші, на які придбала в Лондоні дім і приватний літак

Нагадаємо, від початку січня в Казахстані тривали буремні протести, що переросли в збройні сутички. Одним з їхніх гасел стало "Діду, йди геть", яке адресоване батькові Алії Нурсултану Назарбаєву. Експрезидент жодного разу відтоді не з'являвся на люди. Втім, начебто підтримує дії свого наступника, президента Токаєва, який для наведення ладу в країні запросив до Казахстану війска ОДКБ - з Росії, Білорусі, Киргизстану та Вірменії.

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