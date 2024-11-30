Донька поділилася щемливою історією, як батько задушив її маму: "Вчинив абсолютно правильно"

Він провів 18 місяців у в'язниці після того, як задушив свою дружину у будинку для літніх людей на її прохання.

Британець задушив свою смертельно хвору дружину з милосердя і тепер сподівається, що депутати підтримають законопроєкт про допомогу при смерті.

Про це пише Mirror.

2021-го Девід Гантер, якому зараз 77 років, задушив свою дружину Дженіс у будинку для літніх людей у Пафосі, Кіпр, на її прохання, оскільки вона боролася з раком крові в термінальній стадії.

Після 18 місяців ув'язнення він був звільнений минулого року за звинуваченням у ненавмисному вбивстві, але тепер його вирок оскаржує прокуратура країни.

Його дочка, 52-річна Леслі Коуторн, сказала, що якби у Великій Британії існували закони про допомогу при смерті, вона вірить, що її батьки повернулися б додому, щоб скористатися ними.

"Якби вона була достатньо здоровою, я думаю, вони б повернулися", - сказала Леслі. "Ми бачили з моїми батьками, як все може закінчитися трагедією, і є так багато випадків самогубства, коли невиліковно хворі люди відчувають, що у них немає іншого виходу. Мій тато дуже хоче, щоб закон змінився, і не хоче, щоб інша сім'я опинилася в такому ж становищі, в якому опинився він. Якщо це повториться, інша пара опиниться в такому ж становищі. Для такої людини, як моя мама, справа не в тому, що вона потребувала кращого знеболення – це не дало б їй контролю над кишківником або можливості ковтати. Вона просто хотіла піти з гідністю. Він вчинив абсолютно правильно".

Девід досі живе на Кіпрі і боїться повертатися додому, вважаючи, що його не впустять назад на Кіпр, де похована його дружина, якщо він поїде. У липні минулого року з Девіда було знято звинувачення у навмисному вбивстві, він був визнаний винним у ненавмисному вбивстві, але був звільнений за відбуттям терміну.

Під час судового процесу Девід розповів у районному суді Пафосу, що він задушив 74-річну Дженіс після того, як вона тижнями благала його покінчити з життям, оскільки страждала на рак крові в останній стадії.

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Він розплакався в суді, коли згадав, як Дженіс "плакала і благала" його вбити її, оскільки їй ставало дедалі гірше. Він відмовлявся це зробити, поки одного разу не погодився, сподіваючись, що це її заспокоїть. Він наполягав, що не мав наміру здійснювати цей акт.

Через дев'ять днів, 18 грудня 2021 року, Девід затулив руками рот і ніс дружини. Девід плакав, розповідаючи про це в суді минулого року: "Останнє, що я хотів би зробити, це вбити свою дружину. Це було її рішення, що вона хоче померти, а не моє. Це було її рішення, що вона не хоче більше лікуватися. Вона має власну думку, і вона попросила мене. Я б ніколи за мільйон років не зробив би цього. Вона була не просто моєю дружиною – вона була моїм найкращим другом. Я не просто так вирішив її вбити. Я дуже сильно її кохав. І досі кохаю. Ви не знаєте, через що ми пройшли. Я б нікому такого не побажав".

Нагадаємо, у Швеції ютубер-мандрівник замерз на смерть у сніговій бурі. Він записав останнє послання до сім'ї.

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