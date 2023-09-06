Донька Путіна і під час війни продовжує публікувати свої статті в наукових журналах США та Швейцарії

Старша донька очільника Кремля Володимира Путіна Марія Воронцова публікується в західних наукових журналах, хоча перебуває під санкціями.

Про це повідомляє російський опозиційний проєкт "Можемо пояснити".

За інформацією розслідувачів, донька Путіна продовжує публікувати свої статті в наукових журналах США й Швейцарії, попри те, що вона перебуває під санкціями Сполучених Штатів і ЄС.

Ексофіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ Сергій Жирнов прокоментував ситуацію "24 Каналу".

Він зазначив, що для деяких видань такі публікації Воронцової є суто іміджевими. Мовляв, деяким науковим виданням можуть просто доплачувати за публікації, а є й такі видання, які радіють, якщо їм надішлють хоч якийсь матеріал. Також на статтях доньки Путіна журнали можуть заробляти для себе певний імідж.

"Вона ніякий не науковий діяч, а дочка президента, який через державний бюджет витягує мільйони рублів на псевдонаукові дослідження", – сказав Жирнов.

Він також додав, що така ситуація є неприємною, бо статті були опубліковані в США й Швейцарії, де є певний контроль і громадська думка.

Тим часом донька одного з підсанкційних російських олігархів Варвара Скоч подорожує Європою у компанії сина віцепрем'єра РФ.

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