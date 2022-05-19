Донька Путіна зустрічається з артистом балету Зеленським та народила йому доньку - ЗМІ

Молодша донька російського диктатора Володимира Путіна Катерина Тихонова за останні два роки (2017-2019) понад 50 разів літала з Москви до Мюнхена.

Як дізналися журналісти-розлідувачі "Важливих історій" та німецького видання "Der Spiegel", це пов'язано з тим, що її новим обранцем став відомий артист балету Ігор Зеленський, який очолював 2016 року Баварський державний балет та живе у Мюнхені.

Фото: staatsoper.de

Також журналісти, які отримали у розпорядженні список пасажирів чартерного рейсу з Мюнхена від 9 грудня 2019 року, який приземлився у ВІП-терміналі аеропорту "Внуково", дізналися, що у пари є дитина. Так, з трапу літака у Москві зійшли: троє засекречених співробітників Служби безпеки президента Росії, вчителька фортепіано, дві няні, відомий артист балету та його супутниця — колишня танцівниця акробатичного рок-н-ролу — з дворічною донькою.

Більше того, як пишуть "Важливі історії", у них є документи з електронної пошти співробітника Служби безпеки російського президента та особистого охоронця Тихонової Олексія Скрипчака. У документах охоронця є паспорти доньки Путіна, Зеленського та дівчинки, яка народилася 2017 року, — Скрипчак купував їм усім квитки.

"Ім'я дитини ми не розкриваємо з етичних міркувань, достатньо сказати, що її по батькові — Ігорівна, що відповідає імені Зеленського", — зазначають журналісти-розслідувачі.

Більше того джерело "Der Spiegel" у Баварському балеті на запитання про свого колишнього керівника одразу відповіло, що Зеленський "швидше за все партнер доньки Путіна", хоча журналісти навіть не запитували про їхні родинні зв'язки.

Також читайте Донька Путіна розлучилась з російським мільярдером - ЗМІ

Однак відомо, що зі своїм першим чоловіком Кирилом Шамаловим Тихонова розійшлася не пізніше 2017 року, і саме від того ж часу вона починає активно, часом кілька разів на місяць, літати до Мюнхена. Саме там була реєстрація місця проживання Ігоря Зеленського, за адресою якої прийшли журналісти "Der Spiegel". Повідомляється, що вдома вони застали його колишню дружину — ексбалерину Яну Серебрякову, з якою Зеленський має трьох спільних дітей. Однак вона відмовилася відповідати на запитання та коментувати свої родинні стосунки.

Що відомо про Катерину Тихонову

Катерина Тихонова, уроджена Катерина Володимирівна Путіна, народилася 31 серпня 1986 року у Дрездені, Німеччина. Друга донька Путіна.

Катерина відмовилася від прізвища Путіна, взявши замість нього ім'я та по-батькові своєї бабусі з материнської лінії, Катерини Тихоновни Шкребнєвої, та ставши Катериною Тихоновою. У школі навчалася в Німеччині та Росії, а також пізніше в Санкт-Петербурзькому державному університеті. Катерина, мабуть, найбільш відома своїми успіхами як танцівниця рок-н-ролу.

Фото: Paweł Dudzik Photography

Від лютого 2013 року до січня 2018 року офіційно була одружена з Кирилом Шамаловим — сином Миколи Шамалова, співвласника банку "Росія", товариша Путіна з кооперативу "Озеро". Пара розлучилася 2018 року, коли з'ясувалося, що їхні спільні активи становлять близько 2 мільярдів доларів.

Катерина стала членкинею Російської ради з розвитку фізичної культури та масового спорту ще 2019 року, а також відіграла провідну роль у розвитку акробатичного рок-н-ролу, який тривалий час був нішевою дисципліною. Протягом багатьох років друга донька Путіна посідала пост віцепрезидентки з розширення та маркетингу Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу (WWRC) — організації, яка організовує змагання з цієї дисципліни у всьому світі.

У червні 2017 року Путін в одному з інтерв'ю Оліверу Стоуну для його документального фільму "The Putin Interviews" підтвердив, що він має онуків. Під час "Прямої лінії" 15 червня 2017 року Володимир Путін сказав, що у нього нещодавно народився другий онук.

Що відомо про Ігоря Зеленського

Артисту 52 роки, він один із найуспішніших і найвідоміших танцюристів балету з Росії. Зеленський був солістом Маріїнського театру, де танцював усі провідні партії, потім прем'єром трупи New York City Ballet, а також запрошеним солістом Королівського балету Великої Британії, Ла Скала, Великого театру та інших світових сцен. 2016 року Зеленський очолив Баварський державний балет у Мюнхені. У балетному світі ходили чутки про "круту вдачу" худкерівника та його репутацію "поганого хлопця", а також те, що Зеленський має надзвичайно впливових покровителів.

Від 2018 року Ігор Зеленський входить до наглядової ради фонду "Національна культурна спадщина", яка відповідає за будівництво культурно-освітніх комплексів у російських регіонах. Перші комплекси мали з'явитися у Калінінграді, Владивостоку, Севастополі та Кемерові. Цей проєкт ініціював особисто Володимир Путін. Поки що жоден із культурно-освітніх комплексів не був побудований до кінця.

Фото: allnewspress.com

Контракт Зеленського з Баварським балетом мав закінчитися 2025 року, але у квітні цього року він оголосив про вихід з театру за сімейними обставинами: "Керівництво балетною трупою вимагає абсолютної концентрації та працездатності. Наразі моєї повної уваги та часу вимагають особисті, сімейні справи, що несумісне з моєю діяльністю керівника балету в Мюнхені… Зараз моя сім'я потребує моєї підтримки", — пояснив своє рішення артист.

Однак ЗМІ пишуть, що Зеленського звільнили через відмову публічно засудити Росію за військову агресію проти України. Про це пранкерам Вовану та Лексусу розповів керівний директор Баварської державної опери Серж Дорні, думаючи, що розмовляє з міністром культури України: "Ми з ним [Зеленським] говорили кілька разів, і я змусив його дійти висновку, що він має покинути оперу. Він ухвалив таке рішення не самостійно. У нас з ним відбулася розмова, і я підвів її до такого висновку", — пояснив керівник опери.

Де від того часу перебувають Зеленський та донька Путіна Катерина Тихонова, невідомо.