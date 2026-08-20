Донька Шойгу вчить росіян боятися смартфонів: які фейки про Apple і Google є в її підручнику

Чого навчає росіян Юлія Шойгу

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Старша донька ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу, Юлія, долучилася до створення нового посібника з основ безпеки життєдіяльності для російських студентів. У підручнику на 2026 рік колектив під її редакцією лякає росіян Apple та Google, розповідає про шпигунство через вимкнені телефони та ширить фейки про цифрові активи.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Чого навчає росіян донька Шойгу: розбір популярних «лякалок»

Юлія Шойгу — старша донька ексміністра оборони РФ. З 2022 року вона очолює Центр екстреної психологічної допомоги російського МНС. Вона нібито займається наданням психологічної допомоги постраждалим під час терактів та надзвичайних ситуацій.

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Журналісти проаналізували посібник та виявили чимало маніпулятивних та відверто хибних тез щодо сучасних технологій. Приміром, автори переконують, що корпорації Google, Apple та їхні партнери здійснюють «тотальне стеження», збираючи «усі персональні дані користувачів — особисті, банківські, а також дані про геолокацію та контакти.

А також у цих підручниках йдеться про те, що техногіганти викачують «усі персональні дані», включно з SMS-листуванням. Насправді ж звичайні текстові повідомлення контролюються мобільними операторами, а не розробниками операційних систем.

Наприклад, в ОС Android доступ до SMS належить до категорії високого ризику — він жорстко обмежується правилами Google Play і вимагає спеціального дозволу від власника гаджета.

Схожа ситуація і з банківською інформацією: фізична наявність застосунків не означає автоматичного «зливу» даних. Під час використання того ж Apple Pay реальний номер банківської картки не зберігається і не передається компанії для проведення платежів.

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Чималу увагу в посібнику приділили прослуховуванню. Студентів переконують, що в їхніх пристроях «у пасивному режимі працює мікрофон», а камера «нерідко» веде прихований запис.

На практиці доступ до цих функцій контролюється операційною системою та вимагає згоди користувача. Окремо iPhone і Android виводять на екран індикатори їхньої активності.

Автори пішли ще далі, запевняючи, що навіть вимкнений телефон «постійно визначає» своє місцеперебування за допомогою Wi-Fi та базових станцій зв’язку з точністю до 50 метрів.

Деякі сучасні пристрої дійсно можна знайти після вимкнення через спеціальні пошукові мережі, однак це не означає, що кожен вимкнений смартфон безперервно генерує свої координати.

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Тези про точність відстеження до 50 метрів, доступ до контактів та банківських рахунків фактично скопійовані з книги «Цифрова гігієна» росіян Наталії Касперської та Ігоря Ашманова. У цій книзі просували наратив, що Apple і Google бачать залишки на рахунках і володіють усіма фотографіями людей.

Також російських студентів лякають криптовалютами. У посібнику доньки Шойгу їх називають «цифровими псевдогрошима», ціна яких нібито тримається виключно на маніпуляціях та інформаційних чутках.

Насправді ж на ринок криптовалют впливають ліквідність, баланс попиту і пропозиції, загальний стан фінансових ринків та економічні новини. Саме держави і регулятори формують обсяги торгів та цінову політику на біржах.

Росія: останні новини

Нагадаємо, за інформацією ГУР, Росія володіє великим арсеналом озброєння, який налічує понад 600 ракет «Онікс», понад 450 «Калібрів», близько 400 одиниць для комплексів С-400, понад 120 «Цирконів» та до 100 ракет Х-101.

Крім того, запаси включають близько 130 балістичних ракет для комплексу «Іскандер-М», близько 50 «Кинджалів» та приблизно стільки ж балістичних ракет із КНДР.

Водночас російський ВПК зосередився на масових ракетних системах і здатен щомісяця виготовляти понад 200 крилатих і балістичних ракет. Пріоритетними у виробництві залишаються ракети комплексу «Іскандер-М», Х-101 та «Калібр».

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