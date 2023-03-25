Донька врятувала життя матері, висмоктавши отруту після укусу кобри

Жінка не помітила кобру і наступила на неї.

В індійському місті Кейєр дівчина на ім'я Шрам'я Рай врятувала життя своїй матері, висмоктавши отруту після укусу кобри.

Про це повідомляє The India Times.

Інцидент трапився, коли жінка вирушила до ферми своєї родички, щоб увімкнути насос, але після повернення випадково наступила на кобру. Стривожена змія одразу вкусила жінку.

Швидка реакція доньки врятувала постраждалу від поширення отрути по тілу. Шрам'я, побачивши те, що трапилося, допомогла матері та швидко висмоктала отруту з рани. Жінку госпіталізували, і вона вижила.

Раніше стало відомо, що чоловік упіймав кобру і помер від її укусу.

А у Єгипті кобра вибралася з картонної коробки, яку водій віз в багажнику мікроавтобуса, і вбила п'ятьох людей.

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