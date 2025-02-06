Доньку Путіна контузило на війні в Україні: російські пабліки розносять “сенсацію”

Ймовірним творцем цього фейку є колишній чиновник з Якутії.

У російських пабліках розноситься історія про доньку російського президента Володимира Путіна Марію Воронцову, яка нібито рятувала поранених окупантів на війні в Україні та отримала контузію. Господар Кремля про цей “подвиг” своєї дитини скромно промовчав.

Як з’ясували автори Telegram-каналу “Вот так”, ймовірним творцем цього фейку є колишній чиновник з Якутії Спіридон Борбуєв, який належить до путінської партії “Единая Россия”.

Саме він опублікував “сенсацію” ще 31 січня. За словами Борбуєва, повідомлення про дочку Путіна з'явилося якутською мовою “в місцевих соцмережах, вотсапі”.

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У публікації йдеться, що Воронцова нібито створила в “зоні СВО” пересувний військовий госпіталь для 10 тисяч солдатів, які воюють проти України. У грудні 2024 року під час атаки “ворога” дочка Путіна нібито отримала контузію, але продовжила допомагати пораненим та врятувала чотирьох постраждалих.

Видання відзначає безліч підозрілих помилок у цій публікації. Досить сказати, що пересувний госпіталь аж ніяк не може вмістити 10 тисяч поранених. Для евакуації потягом такої кількості солдатів знадобилося би близько 200 вагонів. Найбільший санітарний потяг, який використовують росіяни, має всього 14 вагонів, 6 із яких - допоміжні.

Фейк про доньку Путіна

Однак багато довірливих росіян ведуться на цей фейк, сталять вподобайки та роблять репости повідомлення про “подвиг” доньки Путіна.

Нагадаємо, раніше постійний представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя відзначився “викривальною” заявою про розселення “бандерівців” у російськомовних регіонах України.

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