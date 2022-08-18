Доноси вийшли на новий рівень: у Росії чоловік сам на себе написав заяву, бо він проти війни з Україною 

Житель Підмосков'я прийшов до поліції, щоб написати донос на себе.

Чоловік заявив, що він не підтримує війни Росії проти України і хоче у цьому зізнатись.

Про це пише російський телеграм-канал "Обережно, Москва".

29-річний житель Красногірська, що під Москвою, сам прийшов до поліції, щоб написати на себе заяву. Чоловік заявив, що він розфарбував один із будинків у кольори українського прапора та написав "ні, війні". Згодом він "розкаявся" та вирішив донести на себе.

Чоловік просив покарати його за статтею про дискредитацію окупаційної армії. На росіянина поліція склала протокол, тепер йому загрожує штраф.

Нагадаємо, у Підмосков'ї, що у РФ чоловік втратив 1 млн 200 тис. рублів. Він настільки боявся українських хакерів, які нібито "чистять" рахунки росіян, що сам переказав гроші шахраям.

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