"Доплив" до Стамбула: обгорілий російський суховантаж після атаки сів на мілину (відео)

Російський суховантаж прибило до Стамбула

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Течія віднесла 108-метрове російське вантажне судно «Омський-107» до узбережжя Туреччини, де воно сіло на мілину біля пляжу Аладжали в районі Шиле, провінція Стамбул.

Про це повідомляє турецьке видання DHA.

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Обгорілий російський суховантаж прибило до берегів Стамбула після атаки на Новоросійськ

Судно виявилося порожнім, адже екіпаж евакуювався на рятувальних шлюпках одразу після удару в російському порту Новоросійська.

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Місцеві жителі, які помітили обгорілий корабель біля берега, негайно звернулися до турецької берегової охорони. На знімках з повітря видно, що судно зазнало значних пошкоджень — зокрема, у нього повністю вигорів капітанський місток.

Контекст події пов’язаний із масштабною операцією Сил оборони України. Про удар по Новоросійську стало відомо 12 серпня.

У Генштабі ЗСУ повідомляли про ураження цілої низки кораблів РФ — фрегатів проєкту 11356 «Адмирал Макаров» та «Адмирал Ессен», малого ракетного корабля проєкту 21631 «Буян-М» та сторожового корабля проєкту 22160 «Василий Биков».

За даними OSINT-проєкту «КіберБорошно», українські військові також поцілили по зернових, мазутних та нафтоекспортних терміналах. Атака повністю паралізувала цивільну та військову інфраструктуру агресора: у порту Новоросійська припинили роботу всі три зернові термінали.

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ЗСУ атакували танкер із російською нафтою біля Новоросійська

Нагадаємо, поблизу термінала Каспійського трубопровідного консорціуму неподалік Новоросійська зазнав атаки нафтовий танкер Skiros, яким керує грецька компанія.

Судно класу Suezmax завантажило близько 1 млн барелів нафти російського походження, яка зазвичай становить 5–10% експорту КТК. За даними компанії-менеджера, внаслідок інциденту ніхто не постраждав і забруднення довкілля не сталося.

Атака стала першим подібним ударом за майже три тижні після серії липневих атак безпілотників, які порушили завантаження та змусили Казахстан скоротити видобуток. Раніше Україна погодилася не атакувати інфраструктуру КТК та несуб’єктні судна за умови, що вони не перебувають під санкціями та не перевозять російські вантажі.

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