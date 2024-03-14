Допоки Шольц буде канцлером, на пряме постачання Taurus Україні не варто чекати - західний аналітик

15 березня відбудеться важлива зустріч Макрона, Туска та Шольца в Берліні.
Допоки німецький канцлер Олаф Шольц залишається канцлером, то прямого постачання Taurus Україні не відбудеться.
Таку думку висловив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд у етері телеканалу "Еспресо".
"Можливо буде обмін, тобто Велика Британія може отримати ці ракети, а потім свої Storm Shadow давати Україні. На жаль, Шольц так далеко пішов зі своїми заявами щодо Taurus, що навряд чи вже змінить свою позицію в інший напрямок. З Шольцом є тільки один варіант, що якась інша країна може постачати Taurus. Південна Корея має ці ракети, і теоретично могла б передати їх Україні або за обміном", - припустив він.
Умланд також зазначив, що завтра 15 березня відбудеться важлива зустріч Макрона, Туска та Шольца в Берліні.
"Тому, що Макрон прийняв проукраїнську лінію й почав говорити про можливість військ НАТО на території України. Про що не можна говорити в Німеччині - це табу в політиці. Буде цікаво подивитися, що вийде з цієї дискусії", - зауважив західний аналітик.
Нагадаємо, у Бундестазі розповіли про справжні причини, чому Шольц відмовляється передавати Taurus.
Читайте провідні новини дня:
- Скандал у ліцеї Києва: працівники ледве не потруїли дітей – що сталося
- "Клеймо" ТЦК: військовий з фронту поскаржився, що його лякаються українці
- У Палаті представників назвали дедлайн для схвалення допомоги Україні
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.