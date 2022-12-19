"Допомога російській армії може зрости": у Німеччині відреагували на перший за три роки візит Путіна до Білорусі

Чи не зміниться ще раз роль Білорусі у війні Росії проти України, чи не буде вона модифікована?..

У Німеччині виявили занепокоєння щодо першого за три роки візиту очільника Кремля Володимира Путіна до Білорусі.

Про це йшлося на брифінгу речника федерального уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта, передає "Укрінформ".

Тож Німеччина слідкуватиме за результатами візиту Путіна до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За словами речника, влада Німеччини цілком усвідомлює, що Путін відвідує Білорусь уперше за три роки, тому є занепокоєння щодо того, що може бути пов’язане з цим візитом: чи не зміниться ще раз роль Білорусі в агресивній війні РФ проти України, чи не буде вона модифікована.

Речник додав, що наразі всі бачать, що білорусь щонайменше надає допомогу російським військовим, зокрема надавши свій повітряний простір і наземні бази.

"Звісно, допомога Білорусі російській армії може зрости", — сказав він.

Водночас речник закликав почекати результатів і не робити висновків заздалегідь.

Гебештрайт нагадав, що Шольц у своєму нещодавньому інтерв'ю говорив не лише про розбіжності у поглядах з Росією за останні десять місяців, але й про "глобальні відмінності в принципових питаннях".

Нагадаємо, у Мінську 19 грудня зустрілись російський та білоруські диктатори. Поки відомо про те, що Лукашенко закликав до "діалогу зі Заходом".

Зазначимо, що президент РФ вперше від 2019 року приїхав до Мінська.

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