Допомога США Україні: коли в Конгресі винесуть на розгляд альтернативний законопроєкт

Голова комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол впевнений, що у Палаті представників США представлять альтернативний законопроєкт щодо фінансування допомоги Україні вже цього місяця.

Про це повідомив кореспондент CNN Ману Раджу у соціальній мережі X.

На думку конгресмена, законопроєкт буде винесено на розгляд після того, як 22 березня Конгрес ухвалить рішення щодо фінансування уряду.

На питання, чи взяв на себе таке зобов'язання спікер Палати представників Майк Джонсон, Маккол відповів, що припускає підтримку ініціативи з боку спікера.

Нагадаємо, що Майкл Маккол відіграє провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення. Новий план передбачає надання військової підтримки Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66 мільярдів доларів без урахування гуманітарної допомоги.

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