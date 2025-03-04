Допомога українцям у Німеччині: виплати від 500 євро та умови отримання

Кількість українських біженців у Німеччині сягає понад 1,2 млн. Стало відомо, скільки платять біженцям та на що можуть розраховувати українці в цій країні.

Про це пише УНІАН.

За підрахунками ООН, станом на 19 лютого 2025 року у Європі проживали понад 6,3 млн українських біженців. Більшість із них – 1,2 млн людей – зареєстровані у Німеччині.

Виплати для біженців у Німеччині

У Німеччині працюють дві програми соціальної підтримки населення:

Bürgergeld, яку отримують працездатні люди після реєстрації в Jobcenter,

Sozialhilfe, яку отримують пенсіонери та люди, що не працюють.

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Допомога у Німеччині для українських біженців не така, як для шукачів притулку з інших країн, адже вони отримують виплати, які належать саме до першої категорії.

Розмір соціальної допомоги в Німеччині для українців

Дорослі українці, які приїжджають самі, а також одинокі батьки та матері можуть розраховувати на соціальну допомогу у розмірі 563 євро.

Якщо це подружжя біженців, то кожен із них отримує по 506 євро. Якщо у пари є діти, то їм теж належать виплати, сума яких залежить від віку дітей: підлітки віком 14-17 років – 471 євро, діти 6-14 років – 390 євро, малюки віком до 5 років – 357 євро. Тож сім'я з двох дорослих і двох дітей може розраховувати одразу на чотири виплати.

Виплати біженцям можуть бути урізані

Є ситуації, в яких допомогу для біженців у Німеччині можуть урізати. Наприклад, Центр зайнятості може зменшити розмір допомоги, якщо людина не погоджується на прийнятну роботу або пропускає зустрічі.

Розміри штрафів:

у разі першого порушення буде урізано 10% від допомоги на один місяць;

друге порушення – 20% за два місяці;

третє порушення – 30% за три місяці.

Водночас у такому разі не зменшують витрати на житло та опалення.

Зазначається, що можна не хвилюватися того, скільки місяців виплачують допомогу біженцям у Німеччині, оскільки її можуть надавати роками.

Окрім виплат, біженці після приїзду до Німеччині можуть скористатися послугами центрів первинного прийманни. Завдяки цим центрам люди можуть отримати їжу, житло для тимчасового проживання, медичну допомогу, консультацію юристів.

Зареєстровані біженці користуються тимчасовим захистом, який передбачений 24 параграфом Закону про перебування. Він дозволяє українцям законно перебувати у Німеччині, працювати, користуватися соцпослугами, а дітям – здобувати освіту.

Невдовзі українські біженці зможуть скористатися послугами першого "Центру єднання" (Unity Hub), який відкриється у Берліні. У таких центрах можна буде пройти мовні курси, отримати консультаційну та інтеграційну підтримку, скористатися культурними програмами. А ще в центрах надаватимуть допомогу для повернення додому.

До слова, за інформацією видання DW, 2025 року українські біженці в Німеччині можуть зіткнутися з низкою економічних і політичних змін, які суттєво вплинуть на їхнє становище.