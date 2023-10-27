Допомога Україні та Ізраїлю: як новий спікер Палати представників США хоче розглядати її

Палата представників розглядатиме нову військову допомогу Україні та Ізраїлю як окремі заходи. Це дві різні теми.

Про це заявив нещодавно призначений спікер Палати представників у Конгресі США Майк Джонсон, пише Bloomberg.

"Наш консенсус серед республіканців у Палаті представників полягає в тому, що нам необхідно розділити ці питання", – сказав речник Майк Джонсон.

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За словами спікера, він передав своє бачення чиновникам Білого дому після зустрічі з Джо Байденом раніше того ж дня. Вочевидь, воно ускладнює спроби президента США заручитися підтримкою обох союзників США. Як відомо, адміністрація запросила у Конгресу 106 мільярдів доларів на надзвичайні витрати для України, Ізраїлю та іншої іноземної допомоги, сподіваючись, що пакетна угода допоможе їй отримати всю суму.

"Але зростання скептицизму серед республіканців Палати представників щодо України було одним із найбільш спірних питань у тритижневій боротьбі партії за те, хто очолить палату, кульмінацією якої стало обрання Джонсона в середу", – йдеться у виданні.

Джонсон акцентував: США не відмовляться від України, ба більше, перемога Росії там надасть сміливості не лише Росії, а й Китаю щодо Тайваню. Однак він додав, що допомога Україні вимагатиме більшої звітності щодо вже витрачених грошей.

"Ізраїль – це окрема тема. Але що відрізняє республіканців Палати представників від іншої команди. Ми збираємося знайти компенсацію у бюджеті. Ми не просто друкуємо гроші, щоби відправити їх за кордон. Для цього ми маємо намір профінансувати скорочення в інших місцях", – стверджує Джонсон.

Він сказав, що республіканці Палати представників запропонують пакет допомоги Ізраїлю у розмірі 14,5 мільйона доларів, що трохи більше, ніж просила адміністрація Байдена.

Нагадаємо, у США з четвертої спроби обрали спікера Палати представників у Конгресі. Ним став республіканець Майк Джонсон. За нього було віддано 220 голосів.

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