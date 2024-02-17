Допомога Україні від Америки: чи продовжують США постачати Україні зброю

Конгрес Сполучених Штатів Америки поки не затвердив додаткового фінансування для України. Втім, виробництво американської зброї для ЗСУ триває за раніше укладеними контрактами.

Про це йдеться у відповіді Пентагону на запит "Голосу Америки".

В американському Міністерстві оборони пояснили, що за попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди, ракети для Himars, здатності ППО та інше військове обладнання.

Втім, з міркувань безпеки в Пентагоні не надали більш точної інформації.

Зауважимо, що ці замовлення були укладені в межах програми USAI (Ініціатива сприяння безпеці України). Цю програму використовували для підтримки Збройних Сил України в довгостроковій перспективі.

Наразі все фінансування для неї вичерпали. Коштів на нові закупівлі в Пентагону не залишилося, допоки їх не затвердить Конгрес. Речник Пентагону Джефф Юргенсен каже, що через це США також не можуть масштабувати виробництво зброї - як планували.

"Наприклад, без додаткового фінансування ми не можемо досягти своєї мети щодо виробництва 100 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Це також обмежує здатність Міноборони США виконувати заплановані багаторічні закупівельні контракти, включаючи ракети для Stinger, Javelin і ракет PAC-3 для систем Patriot", - наголосив він.

Як повідомлялося, Україна ризикує залишитися без допомоги США у третій рік війни. Палата представників пішла на канікули до кінця лютого, а після повернення знову постане перед загрозою власного шатдауну, бо дія тимчасового бюджету закінчується.

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