Допомога Україні від Америки: чи продовжують США постачати Україні зброю

За попередніми замовленнями Україна досі отримує зброю.
Конгрес Сполучених Штатів Америки поки не затвердив додаткового фінансування для України. Втім, виробництво американської зброї для ЗСУ триває за раніше укладеними контрактами.
Про це йдеться у відповіді Пентагону на запит "Голосу Америки".
В американському Міністерстві оборони пояснили, що за попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди, ракети для Himars, здатності ППО та інше військове обладнання.
Втім, з міркувань безпеки в Пентагоні не надали більш точної інформації.
Зауважимо, що ці замовлення були укладені в межах програми USAI (Ініціатива сприяння безпеці України). Цю програму використовували для підтримки Збройних Сил України в довгостроковій перспективі.
Наразі все фінансування для неї вичерпали. Коштів на нові закупівлі в Пентагону не залишилося, допоки їх не затвердить Конгрес. Речник Пентагону Джефф Юргенсен каже, що через це США також не можуть масштабувати виробництво зброї - як планували.
"Наприклад, без додаткового фінансування ми не можемо досягти своєї мети щодо виробництва 100 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Це також обмежує здатність Міноборони США виконувати заплановані багаторічні закупівельні контракти, включаючи ракети для Stinger, Javelin і ракет PAC-3 для систем Patriot", - наголосив він.
Як повідомлялося, Україна ризикує залишитися без допомоги США у третій рік війни. Палата представників пішла на канікули до кінця лютого, а після повернення знову постане перед загрозою власного шатдауну, бо дія тимчасового бюджету закінчується.