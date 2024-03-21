Допомога Україні від США: частина демократів у Конгресі готова підтримати пропозицію республіканців

Представники Демократичної партії США у Конгресі висловили готовність підтримати пропозицію республіканців про надання допомоги Україні у кредит.

Про це повідомляє видання The Hill.

Зокрема, член Палати представників Бенні Томпсон заявив, що допомогу Україні потрібно надати незалежно від того, як вона буде називатися.

“Якщо це буде кредит, то це допомога, якщо це буде пакет допомоги без будь-яких вимог, то це все одно допомога", - сказав демократ.

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Сенаторка Елізабет Уоррен також зазначила, що через “відчайдушну” потребу України у фінансуванні конгресмени намагаються знайти будь-який можливий спосіб відновити допомогу.

"Якщо є спосіб організувати виділення грошей Україні таким чином [у кредит], щоб отримати голоси республіканців, то я, звісно, уважно подивлюсь на це", - додала вона.

Водночас член Палати представників від Демократичної партії Бред Шерман нагадав, що Україні доводиться позичати багато грошей, щоб впоратися з російською агресією, тому така допомога союзникові — не найкращий варіант.

За його словами, через позики для війни проти ХАМАСу кредитний рейтинг Ізраїлю знизився, тому така допомога є вдаваною.

Нагадаємо, республіканська більшість у Палаті представників обговорює допомогу Україні у вигляді позики, так само як і виділення коштів за рахунок арештованих російських активів.

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