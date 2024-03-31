Допомога Україні від США матиме “переважну підтримку” — голова комітету Конгресу

Палата представників США повинна розглянути законопроєкт про допомогу Україні після повернення до роботи 9 квітня.
Голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер запевнив, що додаткове фінансування для України матиме “переважну підтримку” в Конгресі.
Про це він сказав у неділю, 31 березня в інтерв’ю телеканалу CBS News.
За його словами, спікер Майк Джонсон “дав зрозуміти”, що він підтримує Україну, і вказав, що це буде пріоритетом, коли Конгрес повернеться до роботи після перерви на великодні канікули.
“Спікер зробив дуже чіткі заяви, що коли ми повернемося, це буде наступний головний порядок денний після того, як ми щойно прийняли всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд. Я вірю, що це отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента”, — сказав Тернер.
При цьому він не уточнив, чи буде необхідно для підтримки республіканців вносити зміни в законопроєкт щодо надання допомоги в кредит чи інших положень про безпеку кордону.
“Я думаю, що серед республіканців і, звичайно, серед американців по всій країні вже є значна і дуже сильна підтримка [українців]", — сказав голова комітету Конгресу.
Палата представників США повинна повернутися до роботи 9 квітня. Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули 22 квітня.
Нагадаємо, представники Демократичної партії США в Конгресі висловили готовність підтримати пропозицію республіканців про надання допомоги Україні у кредит.
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