Допомога Україні від США матиме “переважну підтримку” — голова комітету Конгресу

Палата представників США повинна розглянути законопроєкт про допомогу Україні після повернення до роботи 9 квітня.

Голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер запевнив, що додаткове фінансування для України матиме “переважну підтримку” в Конгресі.

Про це він сказав у неділю, 31 березня в інтерв’ю телеканалу CBS News.

За його словами, спікер Майк Джонсон “дав зрозуміти”, що він підтримує Україну, і вказав, що це буде пріоритетом, коли Конгрес повернеться до роботи після перерви на великодні канікули.

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“Спікер зробив дуже чіткі заяви, що коли ми повернемося, це буде наступний головний порядок денний після того, як ми щойно прийняли всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд. Я вірю, що це отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента”, — сказав Тернер.

При цьому він не уточнив, чи буде необхідно для підтримки республіканців вносити зміни в законопроєкт щодо надання допомоги в кредит чи інших положень про безпеку кордону.

“Я думаю, що серед республіканців і, звичайно, серед американців по всій країні вже є значна і дуже сильна підтримка [українців]", — сказав голова комітету Конгресу.

Палата представників США повинна повернутися до роботи 9 квітня. Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули 22 квітня.

Нагадаємо, представники Демократичної партії США в Конгресі висловили готовність підтримати пропозицію республіканців про надання допомоги Україні у кредит.

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