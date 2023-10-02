Допомога Україні від США: спікер Палати представників виступив із заявою

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що пріоритетом для нього є Америка та її кордони. Водночас він вважає, що Україна має отримати усю належну допомогу.

Про це він сказав в ефірі Face the Nation.

"Я підтримую можливість переконатися, що Україна має необхідну їй зброю, але я твердо підтримую в першу чергу кордон. Тож ми маємо знайти спосіб зробити це разом", – заявив Маккарті.

"Американський кордон є важливим"

За його словами, перед тим як допомагати Україні, слід подбати про кордони США, тому що це важливо. Наша держава не отримає великий пакет допомоги, стверджує він, якщо захист кордону не буде забезпечено.

"Вони (українці – ред.) мають понад 3 мільярди доларів вже зараз. Якщо будуть виклики – ми сядемо й обговоримо це. Але американський кордон має значення. На ньому помирає більше громадян Америки, ніж в Україні", – підкреслив спікер.

Він наголосив, що американська сторона працюватиме з людьми, які цього потребують. Але Білий дім має зрозуміти одну річ: їм краще підготуватися до забезпечення безпеки американського кордону.

Коротко про рішення США

В неділю, 1 жовтня, Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, аби уникнути "шатдауну" (зупинки роботи уряду), однак законопроєкт не передбачає коштів на підтримку України.

Президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана.

МЗС України пояснило, що рішення не вплине на допомогу Україні, яка була оголошена раніше. Йдеться про близько 1,6 млрд дол. на оборону та 1,23 млрд дол. прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти. Натомість "шатдаун" американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України.

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