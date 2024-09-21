Допомога Україні від США: у Пентагоні пояснили, чому застосовується "дозований підхід" у постачанні озброєння

Для більших пакетів озброєнь від США для України необхідно мати ці засоби на складах. Так званий "дозований підхід" до постачання був вироблений разом з українцями.

Про це сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, пише "Голос Америки".

Повноваження слід розширити

Як наголошує заступниця речника Пентагону, важливо мати необхідну кількість озброєння на складах США. І над цим зараз працюють. Крім того, протягом 6 місяців, поки у не було додаткового фінансування, ми не могли поповнити наші склади.

"Ось чому нам потрібно, щоб Конгрес розширив ці повноваження, щоб ми могли і надалі надавати пакети озброєнь", – акцентує вона.

За словами Сінгх, якщо у Сполучених Штатів чогось "немає на полицях", вони не можуть просто надіслати це. І частково через це ми бачимо різні розміри цих пакетів, але вони дозовані.

"Вони складені таким чином, бо в такий спосіб українці теж отримують деякі з цих засобів. Це також допомагає їм обробити їх, доставити на передову чи куди їм потрібно. Це система, яка була запроваджена ще на початку. Якщо ви просто скинете купу речей і засобів на поле бою, це також не допоможе. Тож ми використовуємо дозований підхід, який ми виробили разом з українцями", – відповіла заступниця речника Пентагону.

Нагадаємо, США готують пакет військової допомоги на 375 мільйонів доларів для України. Це порушує багатомісячну тенденцію до менших пакетів для Києва для його військових операцій проти Росії.

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